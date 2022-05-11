將軍澳男子遭以剪刀插傷背部　男疑兇當場被捕

將軍澳發生襲擊案，今日（11日）下午5時許，警方接報將軍澳浩明苑一單位，一名男子遭另一名男子以剪刀插傷背部，警員接報到場拘捕該名疑兇，另外男事主的母親跌倒受傷，3人同被送院治理。警方正調查事件成因。

