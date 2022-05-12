警搗長沙灣非法釣魚機賭檔　拘8男女檢遊戲卡賭款

深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（11日）下午約3時展開代號為「冠軍」（CHAMPION ）「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查長沙灣道134號一住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，警員拘捕一名55歲姓黃越南籍男負責人，涉嫌「管理賭博場所」及違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，4名越南男子、1名印尼女子、1名內地男子及1名本地女子，年齡介乎31至59歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦同時涉嫌違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲4部釣魚機，一批遊戲卡及約1,600元賭款 。所有被捕男女現正被扣留調查。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款5萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。