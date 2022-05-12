大埔一食品廠男工遭機器夾頭　昏迷送院搶救

撰文：楊嘉朗
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今日（12日）早上8時40分，大埔工業邨大富街11至15號一間食品公司，一名男工人被機器夾着頭部。救援人員接報到場，將昏迷的男事主救出，他由救護車送院搶救。警方正調查意外原因。

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