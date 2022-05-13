天文台取消暴雨警告　文憑試如常開考　考生：快啲考完快啲解脫

天氣不似預期，但中學文憑試仍如期開考。天文台今（13日）晨4時25分發出今年首個紅色暴雨警告，7時05分改發黃色暴雨警告，並於7時40分取消黃色暴雨警告。考評局宣布，雖然天氣惡劣及教育局已宣布停課，但原定今日上午舉行的文憑試與國際及專業考試將照常進行。

今日上午7時許，雨勢已經減弱，不少考生擔起雨傘到試場應考旅遊與款待科，亦有考生由家長駕車接送。有考生坦言雨勢未算太大，支持如期開考，惟天氣差難免影響應試心情；有人則直言：「快啲考完，快啲解脫」；有家長亦指盡快完成文憑試，對學生而言是好事。



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中學文憑試旅遊與款待科於今早8時30分開考，《香港01》記者於上午7時到達九龍及港島的兩個考場視察，雖然雨勢已經明顯轉弱，但仍下著毛毛細雨，不少考生穿上雨衣或擔遮陸續抵達試場，部份考生由家長駕車接送或乘的士到場。

對於天文台今早先後發出紅色及黃色暴雨警告，但考評局仍如期舉行文憑試的安排，在場多名考生均表示理解，有考生表示今早雨勢不大，並無影響，亦有考生認為考評局做法合理，坦言：「因為如常（開考），不會影響考生信心，快啲考完，快啲解脫。」

專登駕車接載子女到試場應考的黃先生認為，中學文憑試非常重要，無須因天雨關係改期，他直言：「學生留喺屋企時間太耐，唔使返學校，再拖時間好多嘢會唔記得，盡快考咗佢，對學生係好事。」