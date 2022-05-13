街頭呃錢男落網　涉3案呃善心市民2300元　警不排除有更多受害人

「街頭呃錢男」相隔5年重出江湖，在鬧市中用不同藉口向市民借錢，本周日（8日）他騙取了18歲少女1000元。警方經調查後，昨日（12日）以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕涉案男子，並發現男子涉及另外兩宗發生在灣仔及觀塘的同類騙案，損失金額約2300元。警方不排除事件中有更多受害人，呼籲如因同類手法被騙的受害人，盡快聯絡大埔警區刑事調查第五隊。



大埔警區刑事調查 (一) 張晉堂總督察交代案情。（蔡正邦攝）

大埔警區刑事調查 (一) 張晉堂總督察交代案情指，警方於5月8日接獲一名18歲少女報案，指同日下午在上水馬適路內一間雜貨店工作期間，有一名男子進入店舖，聲稱外出時住所大門被大風關上，其身上沒有帶錢包、電話及鎖匙，無法返回住所，故打算乘的士到赤柱找其家人拿備用鎖匙。該男子向少女借了1000元交通費，並願意留下姓名、身份證號碼、電話及住址等個人資料，承諾其後會親自到店舖還款，以博取少女的信任。少女不虞有詐並借錢予該名男子，其後發現受騙始報警求助。

大埔警區刑事調查隊第五隊接手調查，迅速鎖定一名疑犯，並於昨日（12日）下午約4時在元朗區拘捕一名54歲姓梁男子，他報稱無業。警方調查發現男子涉嫌與本港兩宗同類型案件有關，分別發生在灣仔及觀塘，而且犯案手法大同小異，都是用不同藉口向市民借錢。被捕男子現正被拘留調查。警員發現案中共有3名受害人，損失金額約2300元。警方不排除事件中有更多受害人，呼籲因同類手法被騙的受害人，應盡快聯絡大埔警區刑事調查第五隊，電話36613516。

事件中被騙的18歲少女H小姐今日受訪時表示，感謝警方看到新聞報道後，迅速行動拘捕騙徒。H小姐指報案當日，曾有警員將事件形容為「借錢唔還」的民事案件，她相信該名警員只屬少量例子，但她認為受害者一定要發聲，爭取自己應得的權益。對於涉案男子終於落網，H小姐笑言：「個賊原本話想搭車入赤柱懲教署（搵弟弟)，希望將來（法庭）可以如佢所願送佢入赤柱懲教署。」而另一個受害人群組內多名受害人亦表示，賊人多次利用別人的同情心行騙，行為十分可恥，但認為賊人能夠多次逃避法網，警方亦責無旁貸，希望今次能夠給予賊人具阻嚇力的懲罰，避免他再度行騙。