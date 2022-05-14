警搗3間無牌吧及派對房間　拘捕15人

尖沙咀分區雜項調查隊，油麻地分區雜項調查隊及油尖警區反三合會行動組人員，昨（13日）晚約10時在區內展開代號「戰馬」（WARHORSE）的打擊無牌賣酒行動，根據線報及經深入調查，突擊搜查3個懷疑無牌處所。行動中，警員在該3個懷疑無酒牌處所，合共拘捕15人，並共檢獲161罐啤酒及19枝烈酒和餐酒，總市值約1.2萬元。



尖沙咀分區雜項調查隊人員派員喬裝顧客，搗破加連威老道20至22號一懷疑無酒牌處所。一名32歲姓范本地女負責人涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」被捕。另一名21歲姓關女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。

該處所內一名29歲本地男顧客及一名22歲本地女顧客未有於進入食肆前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」，警員遂向他們發出相關定額罰款通知書。另外，警員亦發現處所內2名本地男顧客及2名本地女顧客，年齡介乎18至34歲，在吸食水煙，涉嫌違反《吸煙（公眾衛生）條例》，遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，油尖警區反三合會行動組人員突擊搜查彌敦道440至442號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕一名46歲姓曾本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。另外，單位內4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎43至63，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」，警員遂向他們發出定額罰款通知書。

油麻地分區雜項調查隊人員突擊搜查彌敦道570至572號一派對房間，拘捕一名22歲姓李本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」。另外，單位內3名本地男子5名本地女子，年齡介乎18歲至22歲涉嫌「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」，警員遂向他們發出定額罰款通知書。當中2名男子及2名女子亦涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬港元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰2千港元，呼籲市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。