港聞
娛樂
生活
暴雨
國際
即時
最Hit
科技
體育
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
中國
藝文格物
影像
社區
更多
服務
登入
港聞
娛樂
生活
暴雨
國際
即時
最Hit
科技
體育
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
中國
藝文格物
影像
社區
港聞
社會新聞
突發
偵查
政情
深度
香港經濟
天氣
娛樂
即時娛樂
電影
眾樂迷
MIRROR
聲夢傳奇
生活
教煮
親子
寵物
教育職場
好生活
網購攻略
暴雨
國際
即時國際
環球趣聞
國際分析
世界專題
紀實影像
科技
實用教學
數碼生活
遊戲動漫
攝影專區
體育
即時體育
跑步
Jumper
武備志
動感影像
經濟
財經快訊
宏觀解讀
地產樓市
專題人訪
觀點
社論
01觀點
政策評析
治政之道
國家與香港
世界變局
論壇
健康
健康Easy
醫師Easy
醫美Easy
銀髮族
好食玩飛
食玩買
旅遊
活動好去處
女生
知性女生
穿搭筆記
談情說性
美容手帳
熱話
熱爆話題
開罐
研數所
影像熱話
中國
即時中國
大國小事
藝文中國
中國觀察
台灣新聞
藝文格物
一物
形而
藝文
哲學
第二身
扭耳仔
攝影界
影像
紀實
動感
影像熱話
攝影界
社區
社區專題
18區新聞
隱形香港
紀實影像
請先登入
享受更多會員獨家優惠及功能！
登入
新聞總覽
港聞
娛樂
生活
暴雨
國際
即時
最Hit
科技
體育
經濟
觀點
健康
好食玩飛
女生
熱話
中國
藝文格物
影像
社區
其他服務
訂閱《香港01》周報
港聞
突發
銅鑼灣的士失控撼電車 交通一度受阻
撰文：
凌逸德
出版：
2022-05-15 13:03
更新：
2022-05-15 13:13
1
今（15日）中午12時許，一輛的士沿軒尼斯道往灣仔方向行駛，至銅鑼灣廣場對開失控，與一輛駛至電車發生相撞，的士泵把甩脫，受事故影響，現場交通一度擠塞。
你可能感興趣