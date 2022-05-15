銅鑼灣的士失控撼電車　交通一度受阻

撰文：凌逸德
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今（15日）中午12時許，一輛的士沿軒尼斯道往灣仔方向行駛，至銅鑼灣廣場對開失控，與一輛駛至電車發生相撞，的士泵把甩脫，受事故影響，現場交通一度擠塞。

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