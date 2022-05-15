青衣貨櫃車自炒翻側　司機無受傷

撰文：凌逸德
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今（15日）午1時33分，一輛貨櫃車沿青衣航運路行駛，至近青衣方艙醫院對開時失控自炒，向左翻側，壓在路邊石壆上，幸無殃及其他車輛，司機輕傷自行爬出車外，毋須送院，受意外影響，現場交通一度受阻。

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