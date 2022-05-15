葵涌3貓仔疑避雨被困坑渠險餓暈　消防愛協施妙計成功救出

連日暴雨下，小動物尋找可遮風擋雨的地方，但隨時誤入坑渠被困。一名女網民今日（15日）於Facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文，指在葵涌寶梨路一條坑渠內發現小貓被困，徬徨求助問﹕「我應該點做？」片段拍下有人嘗試透過渠窿尋找小貓蹤影，更聽到傳來多下「喵」叫聲，估計被困的小貓有數隻，並慶幸「好在依家冇水咋，如果唔係浸死晒佢哋啦」。女網民指，事後向消防及愛協求助，透過餵飼貓糧等方式「引貓出洞」，成功救出兩隻小貓。



女網民上載的影片可見，她與另一名熱心男子以電筒檢查坑渠的情況，但不見小貓蹤影，只傳來多次貓叫聲。該名男子估計有多隻小貓被困，幸過去兩日的雨量不算太多，渠內的水位不高，否則可能會令小貓溺斃。兩人皆束手無策，懷疑是母貓遺下小貓，女網民亦估計「應該係附近嘅浪浪，可能因為避雨被困」。

女網民事後向消防及愛協求助，並留言稱﹕「好棘手，啲貓貓响好入，消防員叔叔諗緊（方法救貓）」。救援人員其後打開渠蓋，將長梯放入渠內，發現貓隻躲在渠洞內，遂將貓糧放在紙碟，擺放在洞口，嘗試「引貓出洞」，最終其中一隻貓疑難忍饑餓，走出渠洞大快朵頤，救援人員便趁機將牠救起。據女網民指，現場共發現3隻貓，其中一隻逃去無蹤，其餘兩隻皆安全獲救，並由愛協人員帶走。

不少網民皆大讚事主及時救貓，「感謝即刻採取行動，希望貓貓無事」、「謝謝樓主同消防員」，並希望逃去的小貓會平安無恙。

事發於晚上近7時，消防接獲市民求助，指在葵涌寶梨街發現有貓隻被困坑渠。愛協人員亦接獲轉介，趕抵現場協助救援，並於晚上7時52分成功救出貓隻。愛協發言人指，兩隻貓將會交由獸醫檢查，初步檢查發現牠們的身體濕透及較為瘦削。