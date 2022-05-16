4男涉460萬元網騙案　6月及7月粉嶺裁判法院提訊

警方於上月21至22日搗破一個詐騙集團，發現騙徒窺準第五波疫情下，市民較多選擇網購、對防疫物資的需求及求職者「心急搵工」的心態，以進行詐騙，並以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕7男4女（18至74歲），他們涉嫌於2021年12月至2022年3月期間，干犯全港34宗求職騙案及3宗防疫物品相關網上購物騙案，涉案金額達460萬元。案中3名被捕男子（18至55歲）已各被暫控一項「洗黑錢」罪，案件將於６月中旬在粉嶺裁判法院再提訊。另外，一名34歲被捕男子已被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於7月下旬在粉嶺裁判法院再提訊。



集團設電子裝置助海外成員偽裝身在香港

今次是警方首次發現有本地詐騙集團成員在家中設置一些電子裝置，協助身在海外的集團成員偽裝身在香港，進行詐騙活動。調查顯示，網上求職騙案集團騙徒指示受害人在一些模仿本地網上購物商店的欺詐網站進行刷單活動，即透過購物以提升賣家的銷量記錄，並承諾於交易後歸還有關本金及提供佣金予受害人作回報。騙徒會指示受害人將相關款項直接存入由詐騙集團操控的銀行、虛擬銀行或儲值支付工具戶口。當受害人匯款之後，騙徒便會失去聯絡，受害人亦無法取回任何款項。

另外，網上購物騙案集團會於網上社交平台刊登售賣防疫相關產品的廣告，訛稱以低價發售快測包或防疫藥品，並以疫情為由，拒絕面交。騙徒並會指示受害人付款至詐騙集團操控的銀行戶口或儲值支付工具戶口。當受害人匯款後，騙徒便會失去聯絡。

科技罪案調查科網絡情報組高級督察周子健（右）、網絡安全新界北總區重案組總督察武少禧（中）及新界北總區重案組高級督察馮俊達（左）早前在記者會交代案情。（警方網上記者會截圖）

上月21至22日警方展開代號「熾輪」（HOTWHEEL）的拘捕行動，於全港多區拘捕7名本地男子及4名本地女子（18至74歲），涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

案件中3名被捕男子（18至55歲）早前已各被暫控一項「洗黑錢」罪，並已於上月23日在沙田裁判法院提堂。另外，一名34歲被捕男子早前被暫控一項「串謀詐騙」罪，於本月上旬在粉嶺裁判法院提堂。