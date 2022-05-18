虛擬貨幣公司數間分店遭毀壞　兩人被捕　店方：受到惡意抹黑

灣仔一間稱為「教育中心」的店舖，昨日（5月17日）深夜11時許，被發現遭人扑爆玻璃門及淋油。警方到場調查，列作「刑事毀壞」案跟進，事件中無人受傷。現場為灣仔駱克道150號祥友大廈1樓，一間名為「灣仔教育中心」的店舖，據知是一間虛擬貨幣店舖所經營。

據了解，該公司另一間位於銅鑼灣地帶的分店，較早時被發現同遭毀壞，警方拘捕兩名男子疑與案有關。案件交由灣仔重案組跟進。



警方到場調查。

昨日（17日）晚上9時許，警方接報開源道觀塘廣場樓一間虛擬貨幣店舖被人淋紅油，地上遺下數張A4紙，其中一張寫有「一宗比特幣騙子呃人血汗錢」。據了解，觀塘店舖出事後，有職員立即趕往灣仔的「教育中心」察看情況，果然「出事」。根據網上資料，該店於旺角、銅鑼灣、中環、元朗、荔枝角、尖沙咀及荃灣等有多家分店。

涉事虛擬貨幣店事後在社交專頁發表「澄清聲明」，指該公司不斷受到惡意抹黑及蓄意破壞，已就事件報警，會嚴肅處理及追究到底，並澄清與三合會及類似組織無關，該公司及所有下屬分店均持有有效商業登記，所有業務及相關交易均為合法。聲明續指，該公司及其員工目前並無就任何加密貨幣提供暫託資產服務，僅限現金與加幣貨幣相互兌換，並會於店舖現場即時處理，不涉任何詐騙成份，提醒顧客防範假冒該公司的人士，如有任何懷疑請即與該公司聯絡。