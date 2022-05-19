警搗毒品分銷中心及非法賭檔　拘6男女

九龍城警區反三合會及行動組，九龍城警區特別職務隊及紅磡分區雜項調查小隊，於今月17及18日晚上展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊反罪惡行動，突擊搜查旺角必發道一個工廈單位和下鄉道一個住宅單位，分別搗破一個懷疑毒品分銷中心和非法賭檔。行動中，警員拘捕一名30歲姓莫本地女子，涉嫌藏毒及販運危險藥物。警員於其身上檢獲約445克大麻，市值約7.1萬元，被捕女子正被扣留調查。



警方於今月17及18日晚上展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊反罪惡行動。(警方圖片)

另外，警員昨晚（18日）約11時50分，突擊搜查位於下鄉道一住宅單位，單位內3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎42歲至62歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。其中一名50歲本地男子，則涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）被捕。該5名被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。行動中，警員檢獲2部釣魚機、3部射擊遊戲機、1批遊戲卡及1部讀卡器。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。(警方圖片)

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬元及監禁9個月，市民切勿以身試法。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。另外，警方對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。