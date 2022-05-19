消防警方搗葵青2非法加油站　檢7千升柴油　拖走5車檢控3男女

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（19日）上午約10時30分，聯同警方新界南交通部及青衣分區人員進行聯合行動，在昂船州昂運路及葵涌葵泰路一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動，共搗破2個非法加油站，並檢獲約 7,000 公升柴油，市值約15萬元。行動同時亦截獲一輛貯有柴油的中型貨車、2輛油缸車及大批入油工具，並分別截獲懷疑與本案有關的2男1女，他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）條例》，將會被檢控。



消防處表示，為保障公眾安全，會考慮暫停相關危險品車輛的牌照，如被法庭定罪，有關牌照更有可能被撤銷，禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，亦會向法庭申請充公涉案的柴油。 另外，警方會將案發現場截獲的共5輛懷疑涉及非法改裝的車輛，拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並未提供任何消防安全設施或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果將會非常嚴重 。 市民如發現非法加油站，可致電熱線2723 8787向消防處舉報。