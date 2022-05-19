七部門青衣聯合執法　取締2非法油站拖走12輛車

葵青警區聯同葵青民政事務處、新界南總區交通部、消防處 、運輸署、路政署、地政署以及食環署，昨日起（18日）一連兩日在青衣區內進行代號「超空」聯合行動，針對打擊非法加油活動及清理棄置車輛、單車、環保貨斗、發泡膠箱等問題。昨日於青沙公路及昂船洲大橋橋底行人路上，將12輛車輛分別移送到警方車輛扣留中心及地政總署的汽車儲存中心，行動中10輛棄置車輛已被即時充公及將會進行公開拍賣，另發出共15張交通告票。



警方又指與消防處今日（19日）進行聯合行動，約中午11時分別在昂運路及葵泰路一帶，進行針對性打擊非法加油活動的行動。行動中，分別搗破兩個非法加油站，消防處共檢獲約7,000公升柴油，市值約15萬港元，同時截獲3輛儲存有柴油的油缸車、兩輛正在入油中型貨車及大批入油工具，並截獲61歲姓余男子、61歲姓林女子及64歲姓黃男子，3人懷疑與案件有關，交由消防處跟進。

另外，警方亦聯同食環署於青衣區內清理及檢取48輛棄置單車，亦在昂船洲一帶，清理囤積於行人路上的大型發泡膠箱、環保貨斗，共清理約90個發泡膠箱及多個環保貨斗。警方呼籲市民，為己為人，切勿參與非法加油活動、違泊車輛、及非法棄置物品於行人路上，以免阻礙行人路及對途人造成不必要危險，並造成嚴重衛生環境問題。