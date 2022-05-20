警港島區打擊違例公共服務車輛　一連8日票控違規司機及乘客

港島總區交通部執行及管制組聯同港島各警區，一連八日（11日至18八日）重點打擊公共服務車輛違例行動，當中包括派員喬裝的士乘客，以前往不同目的地的方法偵查拒載行為。另外於今月19日進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。



(警方圖片)

警方指，在針對公共服務車輛行動中，一共發出16次口頭警告、15張定額罰款通知書及69張傳票，並檢控18名的士男司機、3名男小巴司機及15名男乘客，年齡由28歲至55歲，涉嫌「拒載」、「未有展示的士計程錶指示器」、「停在的士站以外的地方」、「沒有展示有效司機證」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「超速駕駛」、「違例泊車」、「沒有穏妥繫上安全帶」，及涉及交通燈、交通標誌及道路標記的違例事項。另外，發現3輛公共小巴及4輛的士因懷疑車輛結構欠妥，被帶往鰂魚涌車輛扣留中心檢驗後而發出傳票票控有關司機。

在總區交通日行動中，警方共拖走4輛造成嚴重阻塞的違泊車輛，並合共發出3368張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。行動中，警方亦以測速儀器偵察到173輛車涉嫌超速駕駛，稍後將作出檢控。另外，警方發出43張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路。

警方指，會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適合的執法行動，以確保道路安全及暢通。另外，根據香港法例，拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判監禁6個月及罰款1萬元，警方呼籲的士司機切勿以身試法。