勵德邨19歲仔被「上海警察」指犯法　五度轉帳證清白被騙200萬元

今日（20日）早上11時許，大坑勵德邨勵潔樓一單位，一名19歲男子接獲一個陌生來電，對方自稱為衛生署職員，並將其電話轉駁到上海警察，對方指稱男事主涉及一宗罪行，內容指其於上海開立了一個銀行戶口用作非法籌款的案件，要求事主使用通訊應用程式「Let’s Talk」進行調查，並要求他分別轉帳款項以證清白。男事主遂按指示，於5月6日至5月17日分別5次透過自己的銀行戶口，將約200萬元港幣存入至對方指定的3個帳戶，惟他其後懷疑受騙，於是報案。警員接報到場，經初步調查，案件列以欺騙手段取得財產，交由東區警區刑事調查隊第1隊跟進，暫未有人被捕。



▼警早前破「猜猜我是誰」電騙集團涉款115萬 主要針對老婦人▼



警方4月20日拘捕一個電騙集團的兩名主腦，及負責交收騙款、「睇水」的疑犯。警方於交收地點附近，發現另一名年邁女受害人，正打算將15萬元交予騙徒，幸遭警員及時制止。警方經調查後，發現集團專攻女性長者，利用她們愛子心切的心態 ，冒認為她們兒子，再訛稱被警方或公安拘捕，需要一大筆保釋金，試圖騙盡受害人積蓄 。受害人年齡介乎65歲至92歲，騙款總額達115萬。

▼警破19宗電騙案拘27人涉款2.8億元 山頂九旬老婦被呃2.5億元▼



警方亦曾偵破19宗電騙案，拘捕27名男女，騙款高達2.8億港元，受害人的損失由8700元至2.5億港元不等，其中一名受害人為91歲老婦，被騙去2.5億港元，屬去年最大損失的「假冒官員騙案」。警方調查發現，被捕27人牽涉逾7個跨境電騙集團。有電騙集團以新冠肺炎作藉口，騙徒會指市民去過高風險地區、散播疫情、違反防疫條例或在內地非法購買疫苗及防疫用品，然後將電話轉駁至假公安。