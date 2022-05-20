屯門2新開張店舖遭淋紅油收陀地　35歲菲裔黑漢涉刑毀被捕

一名有黑社會背景的菲律賓裔香港人，於周日（15日）向屯門區內兩間新開張店舖淋紅油，企圖以威嚇手段向店舖索取利益。警方經調查後，昨日（19日）以涉嫌「刑事毀壞」罪拘捕該名男子，正調查事件是否有人在背後操縱或涉及其他團伙。



屯門警區重案組第一隊主管莫湛豐督察交代案情指，警方於周日（15日）凌晨巡邏期間，發現屯門新墟有2間新開張店舖（分別售賣蔬菜及鮮肉）被人淋紅油。屯門警區重案組其後接手調查，並聯同反黑組、情報組深入調查，以及翻查大量閉路電視錄影，最終鎖定一名疑犯。

昨日（19日）清晨時分，探員拘捕一名35歲菲律賓裔香港人，他報稱做散工，有三合會背景，現已被警方通宵拘查。警方不排除有人以淋紅油作威嚇手段向店舖索取利益，正調查事件是否有人在背後操縱或涉及其他團伙。

警方重申絕不會容忍不法分子以非法手段滋擾合法營運的店舖。為打擊黑社會收入來源，屯門警區會多加留意及主動接觸區內新開張的店舖，亦會加強巡邏。警方相信淋紅油只是第一步滋擾行動，若非警方短時間內介入，不法分子或會再以激烈及暴力的手法滋擾涉及的店舖。警方呼籲店舖東主及職員如發現有人巧立名目或以不當手段威嚇、滋擾的手段索取利益，盡快與警方聯絡。