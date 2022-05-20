警搗荃灣工廈及秀茂坪住宅賭檔　拘2主持及16賭客

今日（20日）晚上約9時，荃灣警區特別職務隊人員突擊搜查沙咀道一工業大廈單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，並拘捕一名50歲姓郭本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外1男4女本地人士及一名持雙程證內地女子，年齡介乎37至61歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方檢獲2張麻雀枱、4副麻雀、少量賭款及賭博工具。



另外秀茂坪警區反三合會行動組人員今日（20日）晚上展開代號「雷霆2022」反罪惡行動，突擊搜查秀茂坪康寧道一個住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。一名29歲姓翁男負責人涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被捕；另外，5男4女本地人及一名內地女子，年齡介乎31至66歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕及同時涉嫌違反第599G章規例，被發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

行動中共撿獲面值約1,300元籌碼、7,500港元賭款及大量賭具。警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。另外，警方會繼續加強巡查，並斷絕三合會的收入來源及積極打擊三合會罪案。