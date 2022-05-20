警沙田放蛇搗淫窟及無牌按摩院　共拘6女

沙田警區人員響應新界南總區展開「犁庭掃穴」的反罪惡行動，今日（20日）於沙田區內多個地點進行掃黃行動，以打擊各種三合會犯罪活動，分別進行「放蛇」並搗破一個賣淫場所及一間無牌按摩院，共拘捕6名女子。



沙田警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，下午派員喬裝顧客，突擊搜查大圍村一個單位，搗破一間賣淫場所，拘捕一名59歲姓王本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」；另外3名本地女子，年齡介乎36至52歲，則涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕。被捕女子正被扣留調查。行動中，人員檢獲一批證物，包括記帳簿、單據、價錢海報、按摩床、按摩油、計時器、紙內褲、毛巾及約7,000元現金等。

同日下午，馬鞍山分區雜項調查隊派員喬裝顧客，突擊搜查福安花園商場一個舖位，搗破一間涉嫌無牌按摩院，並拘捕一名54歲姓帥本地女子，涉嫌「經營無牌按摩院」；另一名49歲姓帥本地女子，涉嫌「協助經營無牌按摩院」。行動中，人員檢獲一批證物，包括記帳簿、按摩床、按摩油、紙內褲及毛巾等。

根據香港法例第139章《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。另外，根據香港法例第266章《按摩院條例》，任何人經營、料理、管理、協助管理或無論以任何身份協助經營任何沒有有效經營牌照的按摩院，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰5萬港元及監禁6個月。

沙田警區指將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動。同時，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，減低社區傳播風險。