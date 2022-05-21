20歲理大女內地生接假公安來電　洩銀行資料遭轉走210萬元

現假冒內地官員電話騙案！今午（21日）近3時，警方接獲一名理工大學學生宿舍的內地20歲姓江女大學生報案指，自4月尾起，陸續接獲不明來電，其中一名自稱內地公安，指女學生涉嫌干犯刑事罪行，向她提供一個網站連結，要求她輸入個人銀行帳戶資料，女學生不虞有詐，按指示於網站輸入資料，其後發現戶口內210萬元已被人轉帳，方知受騙遂報警救求助。警方暫列作詐騙案，暫未有人被捕。



被騙女大學生就讀理工大學（資料圖片）

▼警早前破「猜猜我是誰」電騙集團涉款115萬 主要針對老婦人▼



警方4月20日拘捕一個電騙集團的兩名主腦，及負責交收騙款、「睇水」的疑犯。警方於交收地點附近，發現另一名年邁女受害人，正打算將15萬元交予騙徒，幸遭警員及時制止。警方經調查後，發現集團專攻女性長者，利用她們愛子心切的心態 ，冒認為她們兒子，再訛稱被警方或公安拘捕，需要一大筆保釋金，試圖騙盡受害人積蓄 。受害人年齡介乎65歲至92歲，騙款總額達115萬。

▼警破19宗電騙案拘27人涉款2.8億元 山頂九旬老婦被呃2.5億元▼



警方亦曾偵破19宗電騙案，拘捕27名男女，騙款高達2.8億港元，受害人的損失由8700元至2.5億港元不等，其中一名受害人為91歲老婦，被騙去2.5億港元，屬去年最大損失的「假冒官員騙案」。警方調查發現，被捕27人牽涉逾7個跨境電騙集團。有電騙集團以新冠肺炎作藉口，騙徒會指市民去過高風險地區、散播疫情、違反防疫條例或在內地非法購買疫苗及防疫用品，然後將電話轉駁至假公安。