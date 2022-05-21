牛潭美村收地未談妥賠償　鏟泥車無預警毀農田　村長周貴賢報警

元朗牛潭美村現土地糾紛，今午（21日），村長周貴賢使用多年的一幅佔地8萬呎的農地，突然有鏟泥車夷平有農作物的農田。他向《香港01》指控，自父輩起已租用該幅土地，發展商向原業主完成收購後，就租戶拆遷賠償尚未達成共識，突然有工人在沒有預先通知的情況下，闖入其田地，對此深感不滿。



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村長周貴賢三代同堂，持有一所逾60年祖屋，一家九口居於此，祖屋前有一塊佔地8萬呎的農地，擁4個漁塘及4口井，多年來由原居民文氏租借予他們家族營運，屬無年期租約，以農作物收成交換土地使用權，並沒交租，無白紙黑字憑據，只有口頭承諾。

一年前，周貴賢獲發展商通知，已與農地原有業主達成協議，完成收購。此後，周與發展商一直就拆遷賠償問題磋商，惟未能達到共識。直至周六（21日）中午近12時，屋外突然傳出嘈吵聲，驚動周貴賢一家走出屋外，赫見有工人用鏟泥車推毀農地的蕉田，破壞了一口運作的水井。家人阻止無果，於是報警求助。警方接報到場居中調停，工人最終停工離場。

現年70歲的周貴賢指出，他自出生以來一直居住於此，為有機耕作農夫，亦曾擔任兩屆牛潭尾村長，漁塘自父輩起，已向漁農處登記為正式漁塘，經營漁塘生意。周貴賢希望發展商按呎價25元一呎賠償，即約港幣200萬元。他不滿在欠缺溝通下，發展商突然派人破壞農地，「個綠化地帶好靚，你突然破壞夷平塊農地」。

周貴賢又指，附近農地已陸續被收購，自己在該塊農地耕作養魚多年，有默許使用權。他目前不考慮以逆權侵佔的方式爭取業權，惟希望獲合理賠償，下周一（22日）將向地政署部門求助，要求介入。翻查資料，有關地皮由恒地收購擁有，並借出予新界社團聯會社會服務基金，興建6幢4層高的過渡性房屋，預計能興建約1,208個單位，於2023年第4季竣工。