警搗9賭檔拘114人檢1200萬元籌碼　發105張告票

警方展開代號為「雷霆22」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動，以打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源，昨今一連兩日在油麻地和旺角搗破9個賭檔，拘捕114人，檢獲90萬元賭款和1200萬元籌碼，金額較近來同類型案件為高。同時，警方向賭客發出105張限聚令告票，9名場所負責人亦會被控違反防疫規例。



警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱「O記」）本年初進行情報主導行動，留意到非法賭博場所營運模式有所改變。以往賭檔以實體賭博工具進行賭博活動，但警方在今次行動中，留意到有賭檔負責人會向賭客提供於海外登記的線上連結，讓賭客透過該連結下載指定手機遊戲應用程式並建立遊戲帳戶。賭客需向負責人以現金或電子支付工具為遊戲帳戶充值，其後可透過手機進行遊戲，賺取的遊戲積分可於賭檔內跟負責人兌換為現金。由於該運作模式方便賭客參與賭搏活動，令賭博場所內人數有明顯上升。

警方昨日和今日（20日及21日）在油麻地和旺角進行拘捕行動，合共搗破3個百家樂賭檔和6個釣魚機賭檔，以涉嫌「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」拘捕114人，分別68男46女，年齡介乎18歲至77歲，檢獲90萬元賭款和1200萬元籌碼及大批賭具。警方向被捕賭客發出合共105張告票，9名場所負責人將會被控告《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）或《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。