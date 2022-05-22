警一連三日西九龍截查可疑車　 拘26人檢可卡因冰毒

警方西九龍總區及油尖警區人員一連三日（20日至22日）展開代號「星軌」的反罪惡行動，於西九龍區內多個地點設置路障截查可疑車輛，其間拘捕26人，檢獲小量可卡因及冰毒。



被捕26人包括19名本地男子、4名非華裔男子及3名非華裔女子，他們分別涉嫌「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「以虛假資料誤導警務人員」、「醉酒時在公眾地方行為不檢」、「逾期逗留」、「非法入境」及「外出時未有攜帶身份證明文件」。當中亦有被捕人士涉嫌逾期繳交交通罰款、沒有依照法庭指示上庭及因詐騙案被警方通緝。

人員在行動中檢獲小量懷疑可卡因及冰毒，市值共約值6,000元。涉及毒品的案件分別交由油尖警區刑事調查隊及深水埗分區行動及支援小隊跟進。

(警方圖片)

此外，油尖警區反三合會行動組亦聯同西九龍警察機動部隊，巡查區內多間酒吧及夜總會，發現31名顧客違反防疫規例，遂向他們發出定額罰款通知書。其中，20男4女沒有遵從《預防及控制疾病》（佩戴口罩規例）（第599I章）的要求佩戴口罩；1男1女未能按《預防及控制疾病》（疫苗通行證規例）（第599L章）的規訂出示電子或紙本的疫苗接種紀錄或豁免證明書；2男3女未有於進入場所前掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。