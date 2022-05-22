新巴奪命車禍｜親友黯然路祭　死者胞兄哽咽：開工前聯絡過都冇事

43歲新巴車長羅健霖於今日（22日）凌晨駕駛一輛無載客巴士，在九巴荔枝角車廠對開猛撼一輛旅遊巴車尾，他一度被困車上，經送院搶救後不治。其胞兄聞噩耗悲痛不已，直言弟弟任職新巴約10年，昨晚亦如常上班，未料僅開工2個多小時則發生意外。多名親友及同事等一行逾30人，在傍晚時分返回事發現場路祭，各人黯然神傷。



據死者的胞兄表示，其弟弟任職新巴已有約10年，身體一向健康，未有病痛，日常一直準時上班，亦熟悉工作路線，故家人一直沒有擔心他的工作。他指弟弟昨晚正常開工，弟弟臨開工前，於晚上9時至10時期間曾與家人聯絡，一切正常；而發生意外時弟弟僅開工2個多小時，相信他處於正常狀態，沒有休息不足或疲倦等問題。

胞兄談及弟弟生前情況，不禁哽咽。他續透露弟弟已婚，生前育有兩名子女，兒子約7歲，女兒則10多歲，惟妻子和子女均在內地居住，弟弟則在香港一個人居住，事後家人已將噩耗告知弟弟在內地的妻子及子女。

今日傍晚約6時，死者的家人、親友及同事等，一行30多人返回意外現場路祭；其中工會的代表亦到場。他們帶備香燭及冥鏹等祭品，並將死者生前所穿褲子掛於一燈柱上，其間各人上香拜祭，神色黯然。眾人逗留約半小時後離去。