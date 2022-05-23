軍裝男警疑偷男商人錢被捕　去年被女友屈強姦　警﹕感情問題爭執

一名31歲男警捲入盜竊案件，消息指，該名男警隸屬九龍城警區，懷疑「秘撈」向同性客人提供性服務，昨日（22日）他與一名從商的男熟客到油麻地一間酒店租用房間，疑兩人於過程中發生爭執，男警事後稱要「趕返工」離開，客人則報案指被偷走4,000元。西九龍總區重案組接手調查後，以涉嫌盜竊將男警拘捕扣查，並停職候查。

另一消息則指，案中兩人報稱情侶關係，相識數月，男警多次收取金錢，惟聲稱只是「家用」，事發當日他們因第三者的問題發生爭執，警方正調查兩人關係以及金錢瓜葛，包括有關金錢是否賣淫得益。



據了解，該名男警過去亦曾被指控強姦。去年1月，他任職西九龍總區機動部隊時，某日休班與女朋友租住尖沙咀酒店房間，其後被對方指控強姦，當時案件由西九龍總區重案組跟進，男警需要停職候查。警方調查4個月後， 終證明男警清白，改為控告其女友一項「誤導警務人員」罪。

男警於去年5月復職後，於九龍城警區做軍裝負責巡邏工作。詎料事隔一年後再惹官非。消息指，該名男警去年9月起懷疑「秘撈」，向一名相熟男商人提供性服務，每次收取1,000至2,000元的費用。昨日，他與一名男熟客到油麻地一間酒店房間，其間懷疑因事爭執，男警事後稱要上班並離開，對方則報警指被偷去4,000元。

警方報案到場調查後，驚揭被指控偷錢的男子為一名現役男警員，遂向他問話，而搜查警署的儲物櫃時，亦在其銀包發現約2,000元現金。西九龍總區重案組接手跟進，今日（23日）以涉嫌盜竊將男警拘捕，現正扣查調查，並暫停其職務。警方亦正調查男警有沒有其他客人，暫只找到一人。

警方﹕兩人因感情問題爭執

警方表示，昨晚約11時接獲一名45歲男子報案，指在油麻地一酒店房間內與一名男子因感情問題爭執，期間被該名男子偷去4,000元，男子其後逃去。人員經深入調查後，今晨約10時在紅磡區拘捕一名31歲本地男子，涉嫌盜竊。他現正被扣留調查。

該名男子為一名休班警務人員，現已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。