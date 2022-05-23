軍裝男警「秘撈」提供性服務涉偷男客錢被捕　去年被女友屈強姦

一名男警捲入盜竊案件，消息指，該名男警隸屬九龍城警區，懷疑從事「副業」向男性客人提供性服務，昨日（22日）他與一名熟客到油麻地一間酒店租用房間，並以手及口為對方提供服務，疑兩人於過程中發生糾紛，男警事後稱要「趕返工」離開，客人則報案指被偷走6000元。西九龍總區重案組接手調查後，以涉嫌盜竊將男警拘捕扣查，他將會被停職候查。



據了解，該名男警過去亦曾被指控強姦。去年1月，他任職西九龍總區機動部隊時，某日休班與女朋友租住尖沙咀酒店房間，其後被對方指控強姦，當時案件由西九龍總區重案組跟進，男警需要停職候查。警方調查4個月後， 終證明男警清白，改為控告其女友一項「誤導警務人員」罪。

男警於去年5月復職後，於九龍城警區做軍裝負責巡邏工作。詎料事隔一年後再惹官非。消息指，該名男警去年9月起「秘撈」，向男性客人提供性服務，每次收取1,000至2,000元的費用。昨日，他與一名男熟客到油麻地一間酒店房間，其間懷疑因事爭執，男警在完事後稱要上班並離開，該名男客人則報警指被偷去6,000元。

警方報案到場調查後，驚揭該名性工作者為一名現役男警員，遂向他問話，而搜查警署的儲物櫃時，亦在其銀包發現約3,000元現金。西九龍總區重案組接手跟進，今日（23日）以涉嫌盜竊將男警拘捕，現正被扣查調查，稍後將會暫停其職務。