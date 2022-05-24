全面禁電子煙近一個月　海關破46宗案件檢1000萬元貨　拘一司機

2021年吸煙（公眾衞生）（(修訂）條例於今年4月30日全面生效，海關於條例生效後，從源頭打擊走私活動，並進行針對性執法行動，由4月30日至今，海關人員在香港國際機場、深圳灣管制站及港珠澳大橋管制站一共偵破46宗相關案件，檢獲36萬件另類吸煙產品，市值約1000萬元。行動中，海關拘捕一名司機，涉嫌運送另類吸煙產品，案件仍在調查中。



+ 5

海關機場科空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧交代案情指，上述46宗案件中，有10宗是利用貨運及郵包方式走私，人員共檢獲35萬件懷疑另類吸煙產品，市值約1000萬元，海關調查後相信並不涉及集團經營。而10宗案件都是條例生效初期被破獲，海關至少未見走私個案有回升趨勢，顯示海關的執法行動已收到預期效果。

從旅客渠道進口的案件有36宗，佔整體案件約78%，經機場及陸路口岸入境旅客的個案數量各佔一半，海關人員檢獲7000件另類吸煙產品，估計市值約4萬元。賴恩寧指，由於機場、各管制站及入境的交通工具上已做了足夠的宣傳，令大多數違例攜帶另類吸煙產品的旅客都主動向海關人員申報，由於旅客攜帶另類吸煙產品的數量較少，而且均屬自用及已拆開包裝，海關人員未見有明顯走私的意圖。

海關強調會透過風險管理及情報分析打擊走私活動，並與衛生署保持聯絡，採取報法行動。海關亦提醒市民及業界2021年吸煙（公眾衞生）（(修訂）條例將於明天生效，根據條例任何人不得進口、推廣、銷售或因商業目的而管有任何另類吸煙產品。另類吸煙產品包括電子煙、加熱煙、草本煙及任何相關器具、配件及零件，違例者一經定罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。