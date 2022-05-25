港澳警方破22億元跨境洗黑錢案　拘22人　涉香港詐騙案贓款

警方留意到一個由本港及澳門人士操控的洗黑錢集團，招攬親友開傀儡戶口清洗22億元黑錢。昨日（24日）兩地執法人員合共拘捕22人，包括於香港拘捕17人及於澳門拘捕5人，年齡介乎23歲至60歲。被捕人士涉嫌於前年10月至今年3月期間，利用超過181個傳統及虛擬銀行戶口，清洗來自假冒官員騙案、投資騙案及網上購物騙案的犯罪得益。



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香港警方財富情報及調查科總督察鄭思為今日（25日）表示，近日警方留意到一個由本地及澳門人士操控的洗黑錢集團，不法分子以金錢招攬親友，開設大量本地銀行戶口作傀儡戶口，讓集團成員操控傀儡戶口清洗黑錢。集團大部份骨幹成員身處澳門，於澳門的櫃員機提取大量傀儡戶口現金，企圖避開銀行體系追查。

警方調查顯示，騙徒於2020年10月至今年3月期間，於18個月內利用至少181個傀儡戶口處理超過22億元犯罪得益，部份款項涉及全港32宗詐騙案。昨日（24日）本港警方於九龍及新界區拘捕11男6女（25歲至60歲），包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，被捕罪名為串謀洗黑錢罪。

上述於香港被捕的人士，報稱是美容師、家庭主婦、文員及建築工人等，所有被捕人現正被扣留調查。行動中，警方檢獲約30萬元及52張銀行卡。至於澳門司警同日，於當地拘捕5人（23至37歲），包括2人持香港身份證、2人為澳門人及1名持雙程證人士，據稱被捕人是無業人士或售貨員，相信他們負責於澳門處理犯罪得益。

財富情報及調查科高級督察陳學麟表示，集團以1萬元至6萬元不等的報酬，招攬親友開設網上或傳統銀行戶口，招攬對象包括母親、伴侶、表兄弟及同事等，要求對方交出戶口號碼及密碼等，聲稱戶口用作投資及儲蓄等，實質戶口被用作接收詐騙所得的贓款及清洗黑錢。該181個傀儡戶口處理超過22億港元犯罪款項，包括11億元入帳及11億元出帳。有關戶口最少涉及32宗本港騙案的犯罪得益，包括15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案及1宗電郵騙案及其他騙案。

本地公司墮電郵騙案失110萬元

而該宗電郵騙案涉及一間本地生物科技公司，該公司早前被黑客入侵電郵，不法之徒以相似的電郵，假扮該公司的生意伙伴，騙得公司將款項轉帳至假電郵的銀行戶口，令受害公司損失逾110萬港元。

警方財富情報及調查科總督察鄭思為、財富情報及調查科高級督察陳學麟，今午交代案情。（黃偉民攝）

集團香港騙得款項在澳門提走

警方指，部份款項經追查發現為涉及全港至少32宗詐騙案的款項，案中受害人損失合共超過8400萬元。案件已知受害人有5男21女，介乎25歲至67歲。而集團成員收取騙款後，於短時間內將錢轉走，再交由集團其他骨幹成員，於澳門的櫃員機取出騙款。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，另會追查贓款下落。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部份、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。