衞生署與警方元朗打擊非法電子煙　拘5人檢900部煙機

衞生署控煙酒辦公室及藥物辦公室，昨日（24日）與警方採取聯合行動，於元朗兩個涉嫌售賣懷疑另類吸煙產品的處所採取行動，警方行動中拘捕3男2女，年齡介乎21至24歲，涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥，及涉嫌非法售賣另類吸煙產品。

署方於行動中檢獲一批懷疑另類吸煙產品，當中包括約900部電子煙機及5900盒懷疑含有尼古丁的電子煙煙彈，衞生署指調查仍在進行中。



衞生署指《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》（第371章）已於4月30日生效。該條例禁止進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品。違例者最高可被罰款50,000元和監禁六個月。另外，根據《藥劑業及毒藥規例》（第138A章），尼古丁（煙草產品除外）屬第1部毒藥，而含有尼古丁的電子煙被歸類為藥劑製品。《藥劑業及毒藥條例》（第138章）則訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人表示，署方會繼續採取嚴厲執法行動，亦忠告市民不要使用任何另類吸煙產品，並強調這些產品的尼古丁含量與傳統煙相若，會令人上癮。此外，長期接觸這些新產品對健康的危害尚未清楚。政府呼籲吸煙人士為個人及他人健康着想，應盡快戒煙。市民可致電衞生署綜合戒煙熱線1833 183。熱線由註冊護士接聽，可為吸煙人士提供專業的戒煙輔導。市民亦可瀏覽www.livetobaccofree.hk，以獲取有關戒煙的資訊。