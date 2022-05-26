英皇道劫匪落網｜東涌無業男跨區北角犯案　尾隨入𨋢　出𨋢現賊相

北角周二（24日）晚上近11時，一名50歲女子在英皇道新都城大廈被匪徒用一塊懷疑染有天拿水的布掩嘴行劫。匪徒食髓知味，翌日再在英皇道1026號海景樓搶手袋。二人共失約15,000元，包括八達通、現金及手提電話等。天網恢恢，警方追查下，昨日（25日）在東涌拘捕一名50歲無業男子，在其身上起回部分失物，他涉嫌「行劫」及「搶劫」被扣查。



東區警區重案組第二隊主管高級督察葉展洋講述案情，在2022年5月24日晚上10點53分，一名居住於北角英皇道430號新都城大廈B座的50歲本地女子外出後搭𨋢回家，被賊人尾隨入𨋢，更跟受害人出𨋢，其後露出賊相扯受害人頭髮，及嘗試用一塊布封住受害人的臉。賊人搶去事主手袋後逃去無終。根據受害人描述，掩臉的布帶有強烈天拿水氣味。

扯頭髮天拿水布掩面

翌日2022年5月25日早上10點25分，一名居住在鰂魚涌英皇道1026號海景樓67歲本地女子買餸後搭𨋢回家。一名賊人尾隨受害人入𨋢，亦跟着受害人出𨋢，賊人隨即搶去事主手袋之後逃去無終。以上兩宗案件交由東區警區重案組接手調查。

東區警區刑事部經過深入調查及分析大量閉路電視片段之後，相信兩宗案件由同一名賊人干犯，警方快速鎖定賊人身份。東區警區重案組昨日在東涌一帶追查賊人下落，並在同日晚上7點15分，見到賊人在富東邨出現，於是立即將其拘捕。被捕人是一名50歲本地男子，報稱無業。調查顯示被捕人是單獨行事，並無其他人參與，現正被警方扣查。被捕人不認識兩位受害人。

英皇道劫匪尾隨入𨋢 出𨋢現賊相

東區警區總督察（刑事）總督察張恒暉表示「打擊搵快錢罪案」，一直是警務處處長首要行動項目之一。對於社區構成危險嘅案件，警方會鍥而不捨全力追查，將罪犯繩之於法。香港法例第210章第10條搶劫罪是非常嚴重罪行，一經定罪後最高刑罰會係終身監禁，市民切勿以身試法。警方藉此作出呼籲。市民如果晚上時分單獨回家時，要加倍提高警覺。

↓↓北角婦遭天拿水布料掩嘴行劫↓↓



↓↓海景樓劫案↓↓

