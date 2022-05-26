將軍澳入境處新總部地盤工作台倒塌　工人被壓傷送院不治

位於將軍澳唐賢街近至善街、入境處新總部大樓地盤今日（26日）下午2時許發生工業意外，地盤內一個約2米高的升降機支架平台突然倒塌，一名48歲男工人被壓住。消防員及工人合力將被困工人救出，但他已陷入昏迷，消防員遂將他急送將軍澳醫院搶救，惟其後證實不治。警方將案件列作工業意外調查。

現場消息指，死者為一名燒焊工人，事發時於該幅直立的工作台旁邊，切割下方的固定支架，惟期間工作台突然倒塌壓中工人。



涉事地盤為興建中入境處新總部大樓地盤，總承建商為協興工程，計劃原定於2023年竣工並於2024年分階段啟用。翻查資料，工程包括一幢樓高17層設有南、北兩翼的主大樓、一幢樓高16層的保安大樓及一層地庫停車場，總建築面積約為139,327平方米。《香港01》正向建築署查詢事件。

人員圍封意外現場調查。（梁偉權攝）

現場為將軍澳入境處新總部地盤。（翁鈺輝攝）

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工權會：死者為燒焊工人

工業傷亡權益會表示，今日（5月26日）下午2時許，將軍澳至善街發生嚴重工業意外，一政府地盤內的工作台突然倒塌，壓住一名中年男工。事主被救出時已陷入昏迷，送院搶救後證實不治。現場為入境處總部大樓地盤，據悉事發時事主正操作風煤機進行切割工作，其後涉事工作台整個倒塌。48歲死者姓莊，任燒焊工人，遺下太太及兩名在學子女。工權會指對事故感悲痛，職員已趕赴醫院接觸到家屬，將提供適切支援及協助。

工權會又指，繼4月18日發生於啟德SOGO地盤的女工高處墮斃事故後，短短一個月內再有致命意外於協興建築發展之地盤內發生，勞工處應徹查是次意外，如發現有人違反安全條例，必須檢控。會方亦要求承建商檢討施工程序，正視意外頻生的成因，盡最大努力保障工人性命安全，又指協興建築應向死者家屬交代意外經過，並盡力協助善後。