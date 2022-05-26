將軍澳地盤工作台倒塌壓工人 　重傷昏迷送院

撰文：翁鈺輝
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將軍澳唐賢街近至善街一地盤今日（26日）下午2時許發生工業意外，地盤內一工作台突然倒塌，一名工人被壓住。消防員及工人合力將被困工人救出，但他已陷入昏迷，消防員遂將他急送將軍澳醫院搶救。

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