求職騙局｜社交平台廣告招「網上刷單員」　兩男女失逾50萬元

一名女子與一名男子，較早時發現聘請「網絡打手」的廣告，協助在購物平台「推高」商家名氣以賺取佣金。兩人應徵該職位，惟對方稱須存款在購物平台開戶口，該兩名男女不虞有詐，共被騙去逾50多萬元。據了解，該女子在加入「求職群組」時被騙；而男子則收到隨機的WhatsApp詐騙短訊。



警方表示，昨日（5月26日）接獲一名25歲姓陳本地女子報案，指早前在社交平台求職群組內收到招聘廣告，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。受害人遂按指示，多次將合共約42萬元存入對方指定的9個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約2,000元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。案件中，受害人損失共約41.8萬元。

此外警方亦指；昨日（26日）接獲一名30歲姓林本地男子報案，指早前在社交平台收到招聘廣告，對方聲稱透過擔任「網上刷單員」，於購物平台以點擊購物推高商家名氣，則可賺取佣金。受害人遂按指示，多次將合共約14萬元存入對方指定的四個銀行戶口，以作平台購物。騙徒曾向受害人發還約1萬元佣金後，便與受害人失去聯絡。受害人懷疑受騙，遂報案。人員經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。案件中，受害人損失共約13萬元。

警方藉機提醒市民，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」。