入境處一連4日反非法勞工行動　拘16人包括10黑工

入境處周一（23日）起一連四日在全港各區展開反非法勞工行動，分別為代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警務處執行的「冠軍行動」及「權能者行動」，共拘捕10名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。



入境處特遣隊人員於行動中搜查了58個目標地點，包括食肆集中區、住宅大廈、餐廳、零售店舖及菜檔，共拘捕6名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為1男5女，年齡介乎31至44歲，當中1男1女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」），另一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1男1女，年齡分別為47及49歲。同時一名57歲女子因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。

另外於「冠軍行動」及「權能者行動」中，執法人員於中環及新界北區搜查了87個目標地點，包括工場、車房、按摩店、住宅大廈及貨倉，共拘捕4名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男1女，年齡介乎29至44歲。當中3名男子持有「行街紙」，因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為2男1女，年齡介乎42至57歲。

入境處發言人指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人又重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。