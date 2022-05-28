旺角街頭女子手持榴槤　誤傷男途人

撰文：凌逸德
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今日（28日）上午9時許，警方接獲一名男子報案指，他路經旺角新填地街及豉油街時，被一個手持榴槤的女子撞到，手部被榴槤所傷。警員接報到場調查，案件初步列為有人意外受傷。

意外受傷
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