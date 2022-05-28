警一連兩日打擊酒駕藥駕　揭12男涉酒後駕駛被捕

警方新界南總區交通部執行及管制組、道路安全組聯同機動部隊人員，於今月27至28日在區內進行代號「田狩」（LANDHUNT）的打擊藥駕及酒後駕駛行動。行動中，人員在區內不同酒吧及食肆向市民派發「切勿酒後駕駛和藥駕」的宣傳單張，並於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛及向駕駛人士進行酒精呼氣測試。

警方合共向660名司機進行酒精呼氣測試，截查了377名人士， 搜查了207輛汽車，對違例司機發出了共14張定額罰款告票及扣查了4輛懷疑非法改裝的私家車。12名年齡介乎26歲至66歲的本地男子因未能通過酒精呼氣測試或拒絕提供呼氣樣本，涉嫌「酒後駕駛」及「未能提供呼氣樣本」被捕。



新界南機動部隊人員亦在設置路障期間搜查多輛可疑車輛，並在其中1輛私家車內檢獲一張屬於他人的長者八達通，懷疑用於騙取優惠。該輛私家車的24歲本地男司機涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕。另外，人員亦在同日晚上截查一輛的士，在的士男乘客身上搜獲約2.3克懷疑大麻，該名19歲本地男乘客涉嫌「 藏毒」被捕。人員亦發現另外2名本地男子為被通緝人士，遂將其拘捕。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。