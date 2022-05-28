上水女子墮馬受傷　送院治理

撰文：翁鈺輝 羅敏妍
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今日（29日）上午10時許，一名女子在上水金錢路2-6號馬會騎術中心騎馬，疑意外墮馬受傷。救護員接報到場，將女子送往威爾斯親王醫院治理，警方正調查意外成因。

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