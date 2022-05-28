八鄉村屋遭爆竊失200萬名錶等財物　警拘3蛇匪揭另涉至少6案

上周日（15日）凌晨，八鄉上村一村屋被發現遭賊人潛入爆竊，4隻名錶被盜包括約200萬的限量版Richard Mille及勞力士Daytona名錶、首飾及現金等財物，總值約470萬元，戶主吳先生更一度親自懸紅百萬港元追回失物。

警方經深入調查後，昨日（27日）於天水圍拘捕3名由內地來港的非法入境男子，檢獲部分的懷疑涉案失物，並發現他們同涉今年2月至4月至少6宗爆竊案，失物總值超過118萬元。



戶主曾懸紅100萬尋失物

事發於本周日（15日）凌晨1時許，吳先生發現單位窗戶旁邊有一把梯，並遺下一支鐵通，相信賊人爬梯撬窗潛入爆竊。吳先生早前表示，被盜去多款在市面上大熱炒賣的名錶，包括一隻約值200萬元黃色錶帶的限量版Richard Mille、兩隻分別約值逾40萬的勞力士Daytona「余文樂款」和白金鑽款、一隻Hermes名錶，以及損失約值40萬元的多款首飾，包括兩條手鏈、兩條頸鏈及戒指等；加上約150萬元現金亦遭搜掠一空。吳先生更於上周四（19日），在Facebook 發文表示，懸紅100萬元，務求尋回失物。

元朗警區 (刑事) 戴玉麟總督察向傳媒簡報案情。（梁偉權攝）

元朗警區 （刑事）戴玉麟總督察表示，元朗警區重案組第三隊透過深入調查及情報搜集後，翻查了大量閉路電視，成功鎖定涉案疑犯，並於昨日（27日）凌晨12時45分，於天水圍流浮山一帶，以「爆竊」、「無牌管有槍械」及「非法入境」罪拘捕3名男子。被捕人年齡介乎27歲至42歲，均為中國籍、經由內地來港的非法入境者，並在3人身上檢獲26隻名錶、25件飾物、8個名貴手袋及銀包等懷疑涉案失物，同時亦發現2支懷疑胡椒噴劑。警方初步懷疑，檢獲贓物中有3隻名錶、1枚戒指及1項頸鏈，與上周日（15日）在八鄉村屋發生的爆竊有關。

警方經進一步調查，發現被捕3男同涉及於今年2月至4月，在大埔、九龍城及元朗所發生的至少6宗爆竊案，當中失物包括4隻名錶、大量飾物及現金，總值超過118萬元，部分已於昨日的拘捕行動尋回。

警方表示今次行動已成功瓦解一個由內地非法入境者為主的爆竊集團，而行動仍然進行中，被捕3男現正被扣查，據初步分析，相信3人來港前互不相識，他們到港後，經由其餘涉案人士介紹，繼而犯案，而當中最早一位被捕人早在上年年底已到埗香港。警方會循集團背景、其他爆竊及刑事案件的方向調查，不排除有更多人被捕。

吳先生在fb發文懸紅100萬緝賊。

戴玉麟又呼籲，市民時刻提高警覺，加強住宅保安慎防盜賊，如低密度住宅可加裝防盜系統及閉路電視，避免存放大量現金在家。他亦提醒市民，可為名貴物品作出記錄，如拍照、保存收據，以及記錄其編號，都可協助警方日後調查。

根據《盜竊罪條例》第11條，作為侵入者在進入任何建築物或其部分後，偷竊或企圖偷竊在該建築物或其部分內的任何東西，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁14年。任何人為非法入境者提供住宿及交通，亦會干犯「協助或教唆非法入境者」罪，一經定罪，最高亦可被判監禁7年。