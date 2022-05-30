八鄉回收場男工遭機器夾斃

撰文：王譯揚
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八鄉發生奪命工業意外，今日（30日）下午4時許，警方接報一名男工人在粉錦公路打石湖村一回收場內，被機器夾腳重傷昏迷。消防到場將男工人救出，惟救護員證實男工當場死亡。警方正調查案件。

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