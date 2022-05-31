裝修公司賤招劏客　未簽約擅自間牆　海關拘2男

海關首次偵破有裝修工程公司「米已成炊」賤招劏客，今日（31日）拘捕裝修工程公司兩名男職員，涉嫌在未與顧客達成協議之前，擅自在客人單位間牆及裝修，迫使受害人支付工程費，令受害人蒙受不必要的心理壓力及額外修復費用。



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海關版權及商標調查科高級調查主任謝子聰交代案情指，海關早前接獲舉報指，粉嶺一間裝修公司有兩名男職員，涉嫌對顧客施加不當影響，迫使顧客支付額外的裝修費用。經調查後，海關今（31日）拘捕60歲及59歲男職員，並在涉案裝修工程公司檢取文件。

今次是海關首次偵破有裝修工程公司對顧客施加不當影響，迫使顧客支付金錢。海關相信涉案男職員知道受害人不熟悉裝修工程及沒有相關經驗，故在達成協議之前就擅自在顧客的單位展開工程，包括間牆及裝修，從而迫使受害人支付工程費，令受害人蒙受不必要的心理壓力。謝子聰指，涉案工程費用約13萬元，受害人只給予少許金額用作前期工作，但並未與涉案達成協議。受害人報案後，已找第二間公司進行裝修，但卻要支付額外費用進行修復。

海關對不良營商手法採取零容忍態度，並一直重點打擊裝修行業的不良營商手法，密切註意行業的營商情況，如發現有行業有新興的不良營商手法，會果斷執法。海關提醒商戶要遵守《商品說明條例》的規定，而消費者在購買服務時應光顧信譽良好的商戶。

海關明白市民對裝修工程未必有豐富知識，所以在選擇工程公司要小心，緊記要貨比三家及了解合約內容，否則不應簽署合約，有關紀錄亦要妥善保存，方便日後跟進。海關重申，根據《商品說明條例》，任何商戶如以騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害一般消費者的選擇自由，即屬違犯，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。