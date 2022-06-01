網傳駐港國安署聘內地「公安」來港　警方指：失實消息

網上近日流傳駐港國安公署在內地公開招聘警察工作人員來港公告，「指駐港國安公署為加強警察力量，將招募警察輔助人員；月薪18000元，可協助獲取香港永久居民身份，並列明在港工作滿12年後轉回內地公安系統工作，」帖文中圖片又稱『以後香港終於有公安「行咇」』。警察公共關係科發言人回覆稱，警方留意到網上流傳有失實的消息，警方會適當跟進。



網上截圖

該個題為「駐港國家安全公署2022面向社會招聘警察工作人員公告」的帖文，近日在facebook等社交媒體內流傳，帖文指「為加強中央人民政府駐香港特別行政區維護國安全公署警察力量，經政府批準，面向社會公開招聘輔助人員，在香港工作做滿12年，轉回公安系統工作的，屬於正式帶編制警察，按戶籍所在地分配到公安系統工作。」帖文另指「香港月薪18,000港幣，包吃包住，獎金另計……可助拿香港永久身份」。另附有報考者學歷、年齡及身高等要求。

有關帖文流出後，引起不少網民關注，圖中一句「香港有（內地）公安行咇啦！」，引起更多網民討論。由於該帖文沒有內地公告常用的下款和日期等資料，內容真偽亦成網民討論焦點之一。

警察公共關係科回覆《香港01》查詢時稱，警方留意到網上流傳有關失實的消息，警方會適當跟進。