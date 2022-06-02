入境處一連三日打擊黑工　搜全港47地點拘8人

入境處在5月30日至昨日（1日）一連三日在全港各區展開代號「機靈行動」、「光影行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動。入境處特遣隊人員搜查了47個目標地點，包括食肆集中區、工業大廈、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店舖，共拘捕6名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名涉嫌協助及教唆者。



被捕的懷疑非法勞工為2男4女，年齡介乎30至54歲，當中一名女子更持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書，2名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。另外，一名32歲男僱主因涉嫌聘用非法勞工而被捕。同時，一名24歲男子亦因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。

在行動中，懷疑非法勞工被入境處人員拘捕。（入境處圖片）

入境處重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁1年。

此外，入境處會根據現行機制的標準程序以審核及識別販運人口受害人，對所有行動中被捕的容易受剝削人士，包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工，進行初步審核。如結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會依據一份標準核對清單再作全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素，如在招募階段是否涉及威脅及脅迫，以及是否存有剝削性質。被識別的販運人口受害人會獲提供各項支援和協助，包括緊急介入、診症和治療、輔導、收容或臨時住宿及其他支援服務。