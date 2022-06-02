3男墮搵快錢騙案被禁錮酒店房　警救人　拘女通緝犯情侶及2同黨

詐騙集團以「搵快錢」作招徠，誘騙3名男子到紅磡一酒店房間禁錮，要求受害人交出銀行卡及虛擬貨幣等戶口資料，以作洗黑錢活動。警方昨日在紅磡搗破該詐騙集團，拘捕3男1女，包括一名被通緝女子及其男友，各人涉「串謀詐騙」及「非法禁錮」罪被扣查。



新界南總區重案組總督察周子軒表示，警方昨日（1日）在紅磡截查一名被通緝女子時，揭發一宗「串謀詐騙」及「非法禁錮」案件，共拘捕3名本地男子及一名本地女子，年齡介乎27歲至37歲，全部人報稱無業，他們涉嫌在今年5月尾起，非法禁錮3名男子，趁機利用受害人的銀行戶口及虛擬貨幣交易平台帳戶進行詐騙。

新界南總區重案組人員昨日黃昏展開拘捕行動，先於紅磡一間酒店大堂截查及拘捕一名被通緝的女子，其後將其押解到下塌之酒店房間後，發現另一名35歲男子，兩人聲稱屬情侶關係。搜查房間其間，探員發現另一張同層酒店房間之匙咭，探員逐持卡趕往有關房間調查，再截獲2名男同黨，並發現另有3名被禁錮的男子，他們年齡介乎18歲至25歲，分別報稱學生、廚師及無業，幸3人被救獲時，3人身上均無任何明顯傷痕。警方在行動中，一共檢獲11部電話、1 部平板電腦及11張銀行咭，並在女被捕人身上搜獲3克懷疑冰毒，以及毒品吸食工具，市值超過1,000元。

經警方初步調查，相信不法集團於5月尾起營運，先於網上社交平台以「搵快錢」作招徠，吸引受害人開立傳統銀行和虛擬貨幣交易平台賬戶，再誘騙其到酒店進行禁錮，其間受害人被24小時無間斷監管，不得進出酒店房間，禁止與外界聯繫，而且要求受害人交出手提電話、銀行卡及虛擬貨幣等戶口的登入資料，警方相信3人的虛擬貨幣交易平台賬戶曾被犯罪集團操控用作收取犯罪資金，當中包電話及網購騙案，以及其他洗黑錢活動。3事件中，3名受害人在案中沒有金錢損失。警方正追查其餘等團成員及資金流向，所有被捕人士現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

新界南總區重案組總督察周子軒向傳媒簡報案情。（陳浩然攝）

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。