男「學神」fb稱遭教車師傅侮辱兼叉頸　涉事師傅：交警方調查

一名男「學神」於網上發帖，控訴被一名代課教車師傅言語侮辱，「話我揸車好差，又人身攻擊我叫我唔好再去學車」，又要求就15分鐘課堂收取600元費用，當事主打算拍攝教師證時遭對方叉頸，「完全唔明白呢個人嘅所作所為」。

涉事教車師傅向《香港01》表示會將事件交由警方調查，「（事主）網上講嗰啲嘢我控制唔到，始終嗰啲嘢係佢發表，我不予置評」。



指被言語侮辱 15分鐘課堂收$600

一名男「學神」今日（2日）於Facebook群組發帖表示，昨日與一名代課的教車師傅上堂期間發生爭執。該名「學神」控訴先被該名師傅以難聽的說話侮辱，「話我揸車好差，又人身攻擊我叫我唔好再去學車」，事主指自己當時仍忍氣吞聲禮貌回應。事主指其後師傅要求他駛回大球場門口，又指是次課堂不用收錢，惟當回到大門口前，師傅又稱需要收回600元學費，惟當時僅上課15分鐘。

稱拍攝教師證時遭叉頸

事主指其後打算拍下師傅的教師證時，惟被對方叉頸及推向玻璃搶回證件。據事主上載的片段中，兩人於拉扯下教師證被扯爛，其後事主控訴「我真係報警，你咁樣教學生嘅咩？你代堂無問題，點解要咁嘅態度對我」，師傅則回應「你做乜搶我嘢（教師證），你一手搶我嘢」，事主稱「我影完咪畀返你囉」，又詢問「點解你頭先箍我頸」。其後需由另一名教車師傅到場調停。

片段中師傅向事主稱「你做乜搶我嘢（教師證），你一手搶我嘢」。（網上圖片）

教車師傅：不予置評，交警方調查

事主於帖文又上載自己面部貼上紗布、手部及頸部紅腫的照片，聲稱已報警及到醫院驗傷。《香港01》根據片中教師資料，聯絡到該名教車師傅，惟他表示已就事件報警，對事件無可奉告，「（事主）網上講嗰啲嘢我控制唔到，始終嗰啲嘢係佢發表，我不予置評」，會交由警方調查。