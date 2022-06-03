警搗觀塘非法竹館拘12男女　揭男主持被通緝

觀塘警區特別職務隊今日（3日）下午4時30分於展開代號「雷霆22」暨「松塔」行動，突擊搜查觀塘瑞和街23-33號一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕12名男女，並揭發男主持為一名通緝人士。警方於現場檢獲2張電動麻雀檯、4副麻雀及約1,600元賭款。



探員在行動中，拘捕一名39歲本地姓徐男子，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），並發現該名男子為通緝人士。

另外，場內7名本地男子及4名本地女子，年齡介乎50至67歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，而他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕人現正被扣留調查。

警方搗破觀塘瑞和街一個懷疑非法麻雀賭檔，並拘捕12名男女。（警方圖片）

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於四人的群組聚集及嚴格遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。