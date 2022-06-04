西營盤洗衣店氣體爆炸　男子嚴重燒傷送院

今（4日）午2時許，西營盤般咸道46號地下一間洗衣店發生氣體爆炸。據了解，一名41歲男子運送石油氣至上址期間，突然砰一聲，乾衣機石油氣缸發生爆炸，男事主手腳、頸部嚴重燒傷，由救護車送院救治。警方正調查意外原因，案件暫列工業意外處理。運輸署於下午2時38分指，因氣體爆炸，般咸道(來回方向)介乎柏道與高街之間的一段全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。



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於店舖工作15年的店長趙女士指，當時她站在男工後方，男工正在換石油氣時，忽然發生爆炸，之後有火花，她立即逃去店外，其頭髮及眉毛都有輕微燒焦，自己只是皮外傷。她指出，當時工人乾衣機換石油氣，但不知道爆炸原因，她坦言擔心傷者情況。

趙女士指出，涉事的石油氣重約15.5公斤，平時都是如常換氣，今日有人經過上址問她需否換氣？她稱由於店內的石油氣差不多用完，於是更換兩罐。「我第一罐（石油氣）開唔到，第二又罐開唔到。」

趙指，她將該兩罐石油氣放到一旁，之後再有另一輛車到場，問她是否需要石油氣，她稱早前已經買入兩罐，但是未能打開。「我初時以為自己唔夠力，點知佢（工人）開極都開唔到。」甚至用工具都未能撬開，她逐致電石油氣公司查詢，對方指會派員到場處理。及後有職員到場處理，逐發生氣體爆炸事故。

趙稱，發生氣體爆炸事件後她立即逃去，而涉事的工人手部嚴重燒傷。店內有2部乾衣機運作，每次會準備2罐石油氣，店內有消防系統，當時有自動灑水系統。