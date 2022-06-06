放工注意｜長沙灣道工廈棚架搖搖欲墜　往美孚全線續封　交通擠塞

長沙灣有工業大廈的外牆棚架受天氣影響搖搖欲墜。今午（6日）近1時，長沙灣道777-779號有多個途人報案，指有工業大廈外牆棚架搖搖欲塌，報案求助，警方及消防到場處理，事件中暫未有人受傷。據了解，涉事棚架高40米，闊20米，有部分外牆棚網連棚架反下，棚架外露。由於恐防棚架會繼續倒塌，現場往美孚方向全線封鎖，交通擠塞，至晚上8時仍未解封。



運輸署在中午1時許指，現時上址交通繁忙，因危險棚架，長沙灣道(往美孚方向)介乎興華街與大南西街之間的全線現已封閉，至晚上8時10分仍未解封。而長沙灣道(往旺角方向)近興華街的快線仍然封閉。長沙灣道(往旺角方向)的車輛不能右轉往興華街。

受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士可改用其他道路。天文台於今中午12時許宣佈短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，又預料可能會有高達每小時80公里或以上的強陣風吹襲香港。提醒市民應提高警覺。

以下受影響巴士路線須改道行駛:



往荃灣方向: 936,936A,2X,30X,31B,33A,35A,36A,37,41,42,42A,44,45,46,52X,58X,59X,60X, 66X,67X,68X,69X,86C,98C,102,171,214,234C,238X,265B,270B,286C,286X,90 4,905,43C,102P,272E,905A,2A,2B,2F,6,6D,36B,72,86,86A

往油塘方向:

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