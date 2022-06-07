前港超球員黃駿軒屯門墮樓殞命　深水埗足球會證噩耗深表婉惜

屯門發生墮樓事件，據了解，死者為前港超球員黃駿軒，享年26歲。黃駿軒現為香港甲組足球隊、深水埗體育會足球隊的球員，曾效力多支球隊，包括理文、晨曦、標準流浪等。昨日（6日）晚上6時許，警方接報指一名男子由屯門山景邨景美樓高處墮下，倒臥大廈對開地面，不省人事。救護員趕至現場，惟證實事主當場不治。警方接手調查，並以帳篷遮蓋遺體，同時通知親屬到場認屍。其間有女親屬表現激動，傷心落淚。



+ 3

警方表示，男死者黃X軒（26歲），警方在現場沒有發現遺書，相信事主在上址梯間墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，有人生前疑因金錢問題不開心。

黃生前所屬的深水埗體育會足球隊，於7日凌晨零時，在其社交網站專頁證實事件。

「致各位愛護黃駿軒的球迷及朋友：

軒仔於傍晚時分選擇離開了我們，突如其來的噩耗，本球會仝人深感婉惜及沉痛。



軒仔在本地頂級聯賽上陣超過100場，曾經是香港U23代表隊，亦代表香港出戰過港澳埠際賽。他說過由細到大都好想踢波，為了爭口氣，堅持繼續留在球圈，為喜愛的足球付出所有。我們希望軒仔在彼岸能夠平安快樂，繼續擁抱他喜歡的足球。



我們向黃駿軒的家屬朋友致深切慰問，亦同時感謝各界人士關心。



深水埗體育會足球隊



6/6/2022」



不少球圈好友，得悉噩耗後紛紛在網上留言悼念，與及將頭像轉為黑色：「RIP大軒 我會好想念你喺球場上嘅英姿 一路好走太突然啦」。

黃駿軒出身東方青年軍，曾效力本港多支球隊，包括理文、標準流浪等港超球會，亦曾出戰2017年U23亞洲盃外圍賽。黃於今季轉投甲組球會深水埗體育會足球隊，最近一次出場為本周日的聯賽盃。黃於去年3月與女友拉埋天窗，同年8月誕下麟兒，現時兒子未足一歲。黃從事運輸業，他早前接受媒體訪問時稱，希望「邊賺錢邊踢業餘波」，與球隊深水埗一齊力爭升班，並希望重返職業足球。

+ 1

▼ 山景邨墮樓現場圖片 ▼



求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288