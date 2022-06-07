黃駿軒殞命｜賽後留言「練波再傾」成永訣　圈中友痛心指為人積極

前港超球員黃駿軒昨日（6日）在屯門山景邨墮樓死亡，享年26歲。噩耗傳出後，球圈中人驚詫不已，足球隊隊友許嘉樂憶述黃周日上陣後還說：「練波再傾」，未料竟成永訣。港超聯球會標準流浪總監李輝立亦大表痛心，直言黃從沒透露經濟上出問題，亦未向他求助，圈中友好正考慮如何協助遺孀。



李輝立表示，自黃出身青年軍以來，他已認識對方。李形容黃「球技好就唔使講啦」，又讚賞對方效力流浪期間，在球隊中「表現好好，態度好積極，好有規律」，難以想像對方會墮樓輕生。他痛心不已，慨歎：「傷透養大佢嘅父母，遺下孤兒寡婦，個仔都未夠一歲，往後生活又點樣呢？有冇諗過身邊愛錫佢嘅朋友多痛心。」

+ 3

噩耗突如其來，李輝立直言黃沒有提及出現金錢問題，亦未曾向他求助。他反駁坊間指事件反映本港足球員生涯坎坷，「唔係喺香港踢波就好慘，唔好講到做職業足球員咁灰」，又舉例指有很多球員即使在退役後亦一樣生活安穩，甚至有人同樣買樓、進修後入職政府部門。他認為關鍵在於球員在職業生涯中應做好規劃，「幾時開始做球員、做到幾時要收山、球員生涯維持幾耐、其間係咪進修、之後係咪轉行，呢啲問題都應該及早計劃」。

李輝立又提醒球員若遇困難應向人求助，「有困難講出嚟，朋友、球會都一定幫手，唔好話幫到咩先，就算人哋人生經驗豐富啲，教佢點做都可以解決到問題」。

▼ 山景邨墮樓現場圖片 ▼

黃駿軒墮樓前，於周日（5日）仍上陣比賽。同屬深水埗體育會足球隊的隊友許嘉樂憶述周日黃「好正常咁踢完90分鐘比賽，仲話之後『練波再傾』」，完全沒有異樣，未料事隔不足24小時即傳來噩耗。許嘉樂指自己11歲開始，已經認識對方，兩人一起踢青年軍，他形容黃為人一向積極正面「好識諗」，他對黃突然離世感愕然，「冇諗過佢會咁（墮樓）」。

對於外界指足球員的經濟壓力大，許嘉樂指黃未曾向他透露經濟情況，但他直言受疫情嚴重打擊，足球圈可謂處於「冰河時期」，球員生計不免受到影響。他指出：「疫情咁耐以嚟，都有球隊話唔再玩、拖糧又有，啲球隊少咗老闆願投資、cut budget。之前疫情期間港超聯曾經停過，之後都有開返，但今年直情停晒，有老闆肯搞（球隊）都已經偷笑，好多人由職業轉踢業餘，甚至離開呢個圈子。」