跨部門打擊西九龍非法入境及黑工　80人被捕

警方西九龍總區行動部、西九龍總區機動部隊、油尖警區、旺角警區、深水埗警區和九龍城警區人員，聯同入境事務處人員，昨日（6月7日）展開代號「冠軍」（CHAMPION）跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查西九龍區內多個地點。



行動中，人員共拘捕80人，包括4名本地男子、2名本地女子、8名內地男子、17名內地女子、9名非華裔男子及40名非華裔女子，年齡介乎24至60歲，分別涉嫌「非法入境」、「逾期居留」、「違反逗留條件」、「僱用非法勞工」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「行使他人身份證」、「管有偽造身份證明文件」、「外出時沒有攜帶身分證明文件」、「被通緝人士」等。

其中，人員於深水埗區內一間雜貨店巡查時，發現一名39歲非華裔男子正在店內工作，該男子涉嫌「未得授權在香港接受僱傭工作」被捕，而店內一名36歲非華裔女負責人，則涉嫌「僱用非法勞工」被捕。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。